Healthpeak Properties Aktie 50880191 / US42250P1030
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28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Healthpeak Properties-Aktie: So viel Verlust hätte eine Healthpeak Properties-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Healthpeak Properties-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Healthpeak Properties-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Healthpeak Properties-Papier 35.37 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Healthpeak Properties-Aktie investiert hat, hat nun 282.731 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’999.55 USD, da sich der Wert einer Healthpeak Properties-Aktie am 27.08.2026 auf 21.22 USD belief. Mit einer Performance von -40.00 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von Healthpeak Properties betrug jüngst 14.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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