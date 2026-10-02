Healthpeak Properties Aktie 50880191 / US42250P1030
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Healthpeak Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Healthpeak Properties-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Healthpeak Properties-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde die Healthpeak Properties-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Healthpeak Properties-Anteile bei 19.18 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Healthpeak Properties-Aktie investiert, befänden sich nun 52.138 Healthpeak Properties-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’013.56 USD, da sich der Wert einer Healthpeak Properties-Aktie am 01.10.2026 auf 19.44 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1.36 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Healthpeak Properties zuletzt 13.79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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