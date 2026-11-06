S&P 500-Papier Healthpeak Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Healthpeak Properties-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Healthpeak Properties-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 16.77 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5.963 Healthpeak Properties-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Healthpeak Properties-Aktie auf 20.12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 119.98 USD wert. Das entspricht einem Plus von 19.98 Prozent.

Der Börsenwert von Healthpeak Properties belief sich jüngst auf 13.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch