HCA Holdings Aktie 11321027 / US40412C1018
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrative HCA-Investition?
|
10.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier HCA-Aktie: So viel hätte eine Investition in HCA von vor 5 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HCA-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der HCA-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 256.70 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 38.956 HCA-Aktien. Die gehaltenen HCA-Aktien wären am 09.09.2026 16’432.80 USD wert, da der Schlussstand 421.83 USD betrug. Mit einer Performance von +64.33 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für HCA eine Börsenbewertung in Höhe von 86.84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu HCA Holdings Inc.
|
16:02
|S&P 500-Papier HCA-Aktie: So viel hätte eine Investition in HCA von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
03.09.26
|S&P 500-Titel HCA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HCA von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
27.08.26
|S&P 500-Titel HCA-Aktie: So viel hätte eine Investition in HCA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.08.26
|S&P 500-Titel HCA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HCA-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
13.08.26
|S&P 500-Papier HCA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HCA von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
06.08.26
|S&P 500-Papier HCA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HCA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)