S&P 500-Papier HCA-Aktie: So viel hätte eine Investition in HCA von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der HCA-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 256.70 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 38.956 HCA-Aktien. Die gehaltenen HCA-Aktien wären am 09.09.2026 16’432.80 USD wert, da der Schlussstand 421.83 USD betrug. Mit einer Performance von +64.33 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für HCA eine Börsenbewertung in Höhe von 86.84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch