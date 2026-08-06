HCA Holdings Aktie 11321027 / US40412C1018
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Papier HCA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HCA von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in HCA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurde die HCA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 268.69 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.372 HCA-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 152.46 USD, da sich der Wert einer HCA-Aktie am 05.08.2026 auf 409.64 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +52.46 Prozent.
Zuletzt ergab sich für HCA eine Börsenbewertung in Höhe von 86.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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