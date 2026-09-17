S&P 500-Papier HCA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HCA von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden HCA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die HCA-Aktie 75.29 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die HCA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.328 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 571.70 USD, da sich der Wert einer HCA-Aktie am 16.09.2026 auf 430.43 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 471.70 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von HCA betrug jüngst 91.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch