HCA Holdings Aktie 11321027 / US40412C1018
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24.09.2026 16:02:18
S&P 500-Papier HCA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HCA von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in HCA gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit HCA-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die HCA-Aktie bei 416.62 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die HCA-Aktie investiert hat, hat nun 2.400 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 436.48 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’047.67 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 4.77 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von HCA belief sich zuletzt auf 94.77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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