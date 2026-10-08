HCA Holdings Aktie 11321027 / US40412C1018
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier HCA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HCA von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HCA-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der HCA-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 240.42 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.416 HCA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 182.67 USD, da sich der Wert eines HCA-Anteils am 07.10.2026 auf 439.17 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 82.67 Prozent angezogen.
Der Marktwert von HCA betrug jüngst 93.51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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