S&P 500-Papier HCA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HCA von vor 5 Jahren eingebracht

Die HCA-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 242.98 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.116 HCA-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (414.59 USD), wäre die Investition nun 1’706.27 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’706.27 USD entspricht einer Performance von +70.63 Prozent.

HCA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 89.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch