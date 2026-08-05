S&P 500-Papier Hasbro-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hasbro-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden Hasbro-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Hasbro-Papier an diesem Tag bei 99.07 USD. Bei einem Hasbro-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.009 Hasbro-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 92.37 USD, da sich der Wert eines Hasbro-Papiers am 04.08.2026 auf 91.51 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 7.63 Prozent eingebüsst.

Hasbro markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch