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Hasbro Aktie 938042 / US4180561072

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Performance unter der Lupe 26.08.2026 16:02:25

S&P 500-Papier Hasbro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hasbro-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Hasbro-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Hasbro
77.95 CHF 1.20%
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Heute vor 3 Jahren wurden Hasbro-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Hasbro-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 69.68 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Hasbro-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.435 Hasbro-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 96.74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138.83 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38.83 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Hasbro belief sich jüngst auf 13.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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