Hasbro Aktie 938042 / US4180561072
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12.08.2026 16:02:41
S&P 500-Papier Hasbro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hasbro von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Hasbro-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Das Hasbro-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 82.42 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Hasbro-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.133 Hasbro-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Hasbro-Aktie auf 97.04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’177.38 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 17.74 Prozent.
Hasbro erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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