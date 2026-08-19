Hasbro Aktie 938042 / US4180561072
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19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Papier Hasbro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hasbro-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Hasbro-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Hasbro-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 80.05 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 124.922 Hasbro-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’741.41 USD, da sich der Wert eines Hasbro-Papiers am 18.08.2026 auf 93.99 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17.41 Prozent erhöht.
Alle Hasbro-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13.48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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