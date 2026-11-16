S&P 500-Papier Hartford Financial Services Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hartford Financial Services Group-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Hartford Financial Services Group-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Hartford Financial Services Group-Aktie an diesem Tag 71.27 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 140.311 Hartford Financial Services Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 137.48 USD gerechnet, wäre die Investition nun 19’290.02 USD wert. Damit wäre die Investition 92.90 Prozent mehr wert.

Hartford Financial Services Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 36.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch