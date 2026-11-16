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|Profitabler Hartford Financial Services Group-Einstieg?
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16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Papier Hartford Financial Services Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hartford Financial Services Group-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren Hartford Financial Services Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Hartford Financial Services Group-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Hartford Financial Services Group-Aktie an diesem Tag 71.27 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 140.311 Hartford Financial Services Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 137.48 USD gerechnet, wäre die Investition nun 19’290.02 USD wert. Damit wäre die Investition 92.90 Prozent mehr wert.
Hartford Financial Services Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 36.71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hartford Financial Services Group Inc.
Analysen zu Hartford Financial Services Group Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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