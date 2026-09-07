S&P 500-Papier Hartford Financial Services Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hartford Financial Services Group von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Hartford Financial Services Group-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Hartford Financial Services Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 131.67 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7.595 Hartford Financial Services Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Hartford Financial Services Group-Aktie auf 138.37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’050.88 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5.09 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Hartford Financial Services Group betrug jüngst 37.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch