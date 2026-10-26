S&P 500-Papier Hartford Financial Services Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hartford Financial Services Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Hartford Financial Services Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 43.43 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hartford Financial Services Group-Aktie investiert, befänden sich nun 230.256 Hartford Financial Services Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.10.2026 auf 136.76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 31’489.75 USD wert. Mit einer Performance von +214.90 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Hartford Financial Services Group eine Börsenbewertung in Höhe von 36.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch