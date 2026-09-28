S&P 500-Papier Hartford Financial Services Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hartford Financial Services Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Hartford Financial Services Group-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 42.92 USD. Bei einem Hartford Financial Services Group-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23.299 Hartford Financial Services Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.09.2026 auf 124.23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’894.45 USD wert. Das entspricht einem Plus von 189.45 Prozent.

Hartford Financial Services Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 33.60 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch