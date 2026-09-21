Hartford Financial Services Group Aktie 635026 / US4165151048
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21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Hartford Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hartford Financial Services Group von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hartford Financial Services Group-Aktie Anlegern gebracht.
Hartford Financial Services Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Hartford Financial Services Group-Papiers betrug an diesem Tag 67.82 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Hartford Financial Services Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.474 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 131.89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 194.47 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 94.47 Prozent angewachsen.
Alle Hartford Financial Services Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 35.71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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