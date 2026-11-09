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09.11.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Hartford Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hartford Financial Services Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Hartford Financial Services Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Hartford Financial Services Group-Aktie statt. Der Schlusskurs des Hartford Financial Services Group-Papiers betrug an diesem Tag 73.33 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Hartford Financial Services Group-Aktie investiert hat, hat nun 13.637 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 133.99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’827.22 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 82.72 Prozent angezogen.
Hartford Financial Services Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 35.92 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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