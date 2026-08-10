S&P 500-Papier Hartford Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hartford Financial Services Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Hartford Financial Services Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Hartford Financial Services Group-Papier letztlich bei 128.16 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Hartford Financial Services Group-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.780 Hartford Financial Services Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 111.80 USD, da sich der Wert eines Hartford Financial Services Group-Papiers am 07.08.2026 auf 143.28 USD belief. Damit wäre die Investition 11.80 Prozent mehr wert.

Hartford Financial Services Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 38.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch