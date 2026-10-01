Halliburton Aktie 937414 / US4062161017
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01.10.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Halliburton-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Halliburton von vor 3 Jahren angefallen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Halliburton-Aktien verlieren können.
Das Halliburton-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 40.50 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Halliburton-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2.469 Halliburton-Anteilen. Die gehaltenen Halliburton-Anteile wären am 30.09.2026 78.52 USD wert, da der Schlussstand 31.80 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 21.48 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Halliburton einen Börsenwert von 26.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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