Halliburton Aktie 937414 / US4062161017
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03.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Halliburton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Halliburton von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Halliburton-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Halliburton-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 39.81 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Halliburton-Aktie investierten, hätten nun 251.193 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Halliburton-Aktie auf 37.63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’452.40 USD wert. Damit wäre die Investition 5.48 Prozent weniger wert.
Halliburton war somit zuletzt am Markt 30.71 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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