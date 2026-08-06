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Halliburton Aktie 937414 / US4062161017

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Langfristige Performance 06.08.2026 16:02:29

S&P 500-Papier Halliburton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Halliburton von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Halliburton-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Halliburton
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Am 06.08.2023 wurden Halliburton-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Halliburton-Anteile 39.55 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Halliburton-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25.284 Halliburton-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 804.55 USD, da sich der Wert eines Halliburton-Papiers am 05.08.2026 auf 31.82 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 19.54 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Halliburton belief sich jüngst auf 26.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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