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22.10.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Halliburton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Halliburton-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Halliburton-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das Halliburton-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 26.31 USD wert. Bei einem Halliburton-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.801 Halliburton-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 33.99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 129.19 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 129.19 USD entspricht einer Performance von +29.19 Prozent.
Am Markt war Halliburton jüngst 27.88 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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