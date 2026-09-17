Halliburton Aktie 937414 / US4062161017
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17.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Halliburton-Aktie: So viel hätte eine Investition in Halliburton von vor 10 Jahren gekostet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Halliburton-Aktie gebracht.
Vor 10 Jahren wurde das Halliburton-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Halliburton-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 41.04 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Halliburton-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24.366 Halliburton-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 840.89 USD, da sich der Wert einer Halliburton-Aktie am 16.09.2026 auf 34.51 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 15.91 Prozent.
Der Marktwert von Halliburton betrug jüngst 29.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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