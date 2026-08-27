Halliburton Aktie 937414 / US4062161017
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27.08.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Halliburton-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Halliburton von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Halliburton eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 27.08.2025 wurde die Halliburton-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Halliburton-Anteile bei 22.30 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 44.843 Halliburton-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’544.39 USD, da sich der Wert eines Halliburton-Papiers am 26.08.2026 auf 34.44 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54.44 Prozent vermehrt.
Der Halliburton-Wert an der Börse wurde auf 28.16 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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