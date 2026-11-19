Vor 1 Jahr wurde die Halliburton-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 26.46 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 37.793 Halliburton-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2026 auf 31.44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’188.21 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18.82 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Halliburton belief sich jüngst auf 26.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch