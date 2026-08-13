Halliburton Aktie 937414 / US4062161017
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13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Halliburton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Halliburton-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Halliburton-Aktie Investoren gebracht.
Das Halliburton-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Halliburton-Anteile bei 20.13 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 496.771 Halliburton-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 16’537.51 USD, da sich der Wert eines Halliburton-Anteils am 12.08.2026 auf 33.29 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 65.38 Prozent.
Halliburton markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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