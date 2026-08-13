S&P 500-Papier Halliburton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Halliburton-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das Halliburton-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Halliburton-Anteile bei 20.13 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 496.771 Halliburton-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 16’537.51 USD, da sich der Wert eines Halliburton-Anteils am 12.08.2026 auf 33.29 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 65.38 Prozent.

Halliburton markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28.20 Mrd. USD.

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Redaktion finanzen.ch