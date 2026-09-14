Grainger Aktie 935590 / US3848021040
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14.09.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Grainger-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Grainger-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurde das Grainger-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Grainger-Anteile an diesem Tag 696.26 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14.362 Grainger-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Grainger-Aktie auf 1’280.00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18’383.94 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +83.84 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Grainger bezifferte sich zuletzt auf 60.13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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