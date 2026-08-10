S&P 500-Papier Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grainger von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Grainger-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Grainger-Aktie letztlich bei 950.13 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.105 Grainger-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 07.08.2026 134.46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1’277.55 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 34.46 Prozent.

Grainger erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 60.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch