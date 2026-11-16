S&P 500-Papier Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grainger von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Grainger-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 489.92 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 20.411 Grainger-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 30’398.84 USD, da sich der Wert eines Grainger-Papiers am 13.11.2026 auf 1’489.30 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 203.99 Prozent gleich.

Alle Grainger-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 69.62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch