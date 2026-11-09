S&P 500-Papier Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grainger von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Grainger-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Grainger-Aktie betrug an diesem Tag 781.73 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Grainger-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.279 Grainger-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (1’440.70 USD), wäre die Investition nun 1’842.96 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 84.30 Prozent erhöht.

Grainger wurde am Markt mit 67.61 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch