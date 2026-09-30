S&P 500-Papier Globe Life-Aktie: So viel hätte eine Investition in Globe Life von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Globe Life-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Globe Life-Papier bei 63.89 USD. Bei einem Globe Life-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15.652 Globe Life-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 166.08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’599.47 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 159.95 Prozent vermehrt.

Der Globe Life-Wert an der Börse wurde auf 12.82 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch