S&P 500-Papier Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Globe Life von vor einem Jahr abgeworfen

Am 04.11.2025 wurden Globe Life-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 133.38 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Globe Life-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.750 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (158.20 USD), wäre die Investition nun 118.61 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 18.61 Prozent.

Globe Life erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch