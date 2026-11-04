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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Globe Life von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Globe Life-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 04.11.2025 wurden Globe Life-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 133.38 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Globe Life-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.750 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (158.20 USD), wäre die Investition nun 118.61 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 18.61 Prozent.
Globe Life erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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