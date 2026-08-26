Globe Life Aktie 49177321 / US37959E1029
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26.08.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Globe Life von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Globe Life-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 26.08.2021 wurde die Globe Life-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 95.60 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Globe Life-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 104.603 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 18’016.74 USD, da sich der Wert eines Globe Life-Anteils am 25.08.2026 auf 172.24 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80.17 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Globe Life eine Börsenbewertung in Höhe von 13.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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