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Globe Life Aktie 49177321 / US37959E1029

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Performance im Blick 16.09.2026 16:02:23

S&P 500-Papier Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Globe Life-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Globe Life-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Globe Life
143.07 CHF 1.36%
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Heute vor 3 Jahren wurden Globe Life-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Globe Life-Anteile bei 109.90 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Globe Life-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 90.992 Anteilen. Die gehaltenen Globe Life-Anteile wären am 15.09.2026 15’767.97 USD wert, da der Schlussstand 173.29 USD betrug. Damit wäre die Investition um 57.68 Prozent gestiegen.

Globe Life wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13.27 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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