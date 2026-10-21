S&P 500-Papier Global Payments-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Global Payments von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Global Payments-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Global Payments-Anteile an diesem Tag 159.99 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Global Payments-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.625 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 53.02 USD, da sich der Wert einer Global Payments-Aktie am 20.10.2026 auf 84.82 USD belief. Mit einer Performance von -46.98 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am Markt war Global Payments jüngst 22.40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch