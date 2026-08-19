S&P 500-Papier Global Payments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Global Payments-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurden Global Payments-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 124.06 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.806 Global Payments-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 72.84 USD, da sich der Wert eines Global Payments-Anteils am 18.08.2026 auf 90.37 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 27.16 Prozent.

Global Payments erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 24.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch