S&P 500-Papier Global Payments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Global Payments-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Global Payments-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Global Payments-Papier an diesem Tag 79.96 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 125.063 Global Payments-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’256.13 USD, da sich der Wert eines Global Payments-Anteils am 03.11.2026 auf 98.00 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 22.56 Prozent.

Der Börsenwert von Global Payments belief sich zuletzt auf 26.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch