Global Payments Aktie 1176487 / US37940X1028
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14.10.2026 16:02:35
S&P 500-Papier Global Payments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Global Payments-Investment von vor 3 Jahren verloren
Anleger, die vor Jahren in Global Payments-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 3 Jahren wurde das Global Payments-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 113.04 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 USD in die Global Payments-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 88.464 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 81.88 USD gerechnet, wäre die Investition nun 7’243.45 USD wert. Die Abnahme von 10’000 USD zu 7’243.45 USD entspricht einer negativen Performance von 27.57 Prozent.
Global Payments erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21.54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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