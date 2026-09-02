Global Payments Aktie 1176487 / US37940X1028
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02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Papier Global Payments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Global Payments von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Global Payments-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Die Global Payments-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Global Payments-Anteile betrug an diesem Tag 76.32 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 131.027 Global Payments-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Global Payments-Aktie auf 90.06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’800.31 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18.00 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Global Payments zuletzt 24.15 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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