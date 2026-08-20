S&P 500-Papier Genuine Parts-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Genuine Parts von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr wurde die Genuine Parts-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 136.99 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 7.300 Genuine Parts-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 134.54 USD gerechnet, wäre die Investition nun 982.12 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 1.79 Prozent.

Der Marktwert von Genuine Parts betrug jüngst 18.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch