Genuine Parts Aktie 933775 / US3724601055
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Papier Genuine Parts-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Genuine Parts von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Genuine Parts-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 06.08.2021 wurden Genuine Parts-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 124.28 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 80.463 Genuine Parts-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’566.46 USD, da sich der Wert eines Genuine Parts-Anteils am 05.08.2026 auf 131.32 USD belief. Mit einer Performance von +5.66 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Genuine Parts markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18.27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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