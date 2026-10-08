Genuine Parts Aktie 933775 / US3724601055
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Genuine Parts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Genuine Parts-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Genuine Parts eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Genuine Parts-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 98.27 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Genuine Parts-Papier investiert hätte, befänden sich nun 101.760 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Genuine Parts-Papiers auf 125.41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’761.78 USD wert. Damit wäre die Investition um 27.62 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Genuine Parts belief sich zuletzt auf 17.55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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