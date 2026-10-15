Genuine Parts Aktie 933775 / US3724601055
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühes Investment
|
15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Genuine Parts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Genuine Parts von vor einem Jahr gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Genuine Parts-Aktien gewesen.
Am 15.10.2025 wurde die Genuine Parts-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Genuine Parts-Aktie bei 133.55 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Genuine Parts-Aktie investiert hat, hat nun 0.749 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.10.2026 98.56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 131.63 USD belief. Damit wäre die Investition 1.44 Prozent weniger wert.
Der Marktwert von Genuine Parts betrug jüngst 18.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!