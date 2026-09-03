S&P 500-Papier Genuine Parts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Genuine Parts von vor 5 Jahren eingebracht

Am 03.09.2021 wurde das Genuine Parts-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 122.18 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Genuine Parts-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.818 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Genuine Parts-Aktie auf 137.15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112.25 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12.25 Prozent vermehrt.

Der Genuine Parts-Wert an der Börse wurde auf 18.62 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch