S&P 500-Papier Genuine Parts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Genuine Parts von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Genuine Parts-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 87.67 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Genuine Parts-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.141 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 04.11.2026 144.18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 126.40 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 44.18 Prozent zugenommen.

Am Markt war Genuine Parts jüngst 17.10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch