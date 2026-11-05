S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in General Motors von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der General Motors-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die General Motors-Aktie an diesem Tag 68.77 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die General Motors-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14.541 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’344.05 USD, da sich der Wert eines General Motors-Anteils am 04.11.2026 auf 92.43 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 34.40 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte General Motors einen Börsenwert von 74.39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch