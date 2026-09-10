S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in General Motors von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem General Motors-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 57.34 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 USD in die General Motors-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 174.398 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 14’607.60 USD, da sich der Wert einer General Motors-Aktie am 09.09.2026 auf 83.76 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 14’607.60 USD entspricht einer Performance von +46.08 Prozent.

Der Marktwert von General Motors betrug jüngst 75.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch