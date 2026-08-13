General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
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13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in General Motors-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der General Motors-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das General Motors-Papier an diesem Tag 55.58 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die General Motors-Aktie investiert, befänden sich nun 17.992 General Motors-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’560.99 USD, da sich der Wert eines General Motors-Anteils am 12.08.2026 auf 86.76 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 56.10 Prozent erhöht.
Am Markt war General Motors jüngst 78.52 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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